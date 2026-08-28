Şanlıurfa'da kayıp şahıs dağlık alanda ölü bulundu

Şanlıurfa'da 2 gündür kayıp olarak aranan şahıs, park halindeki otomobilinden 500 metre uzaklıktaki dağlık alanda ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesi sitesi girişindeki dağlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, yerde hareketsiz bir şekilde yatan kişiyi gören bir vatandaş durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Vücudunda herhangi bir kurşun ve bıçak izine rastlanmadığı belirtilen kişinin kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi işlemleri sonrası belirlenmesi bekleniyor.

Kimliği belirlendi

Öte yandan, hayatını kaybeden kişinin 2 gündür kayıp olarak aranan 55 yaşındaki Mehmet Köprübaşı olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı