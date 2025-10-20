Haberler

Şanlıurfa'da Kaybolan Yaşlı Adamın Cesedi Fıstık Bahçesinde Bulundu

Şanlıurfa'da Kaybolan Yaşlı Adamın Cesedi Fıstık Bahçesinde Bulundu
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde kaybolan 70 yaşındaki Süleyman Çeltik'in cesedi, fıstık bahçesinde çamur içerisinde bulundu. Alzaymır hastası olduğu öğrenilen Çeltik'in ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde cumartesi gecesi kaybolan yaşlı adamın cesedi, fıstık bahçesinde çamur içerisinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Hilvan ilçesine bağlı Karacurun Mahallesi'nde yaşandı. Cumartesi saat 22.00'da evden ayrılan 70 yaşındaki Süleyman Çeltik, eve dönmedi. Alzaymır hastası olduğu öğrenilen yaşlı adamın hayatından endişe eden yakınları, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İki gün aranan yaşlı adamın cesedi, Hilvan ilçe kırsalındaki bir fıstık tarlasında bulundu. Çamurun içerisinde yatmış halde bulunan ceset, yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaşlı adamın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi işlemlerinin ardından belirleneceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
