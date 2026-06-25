Haberler

Biri ağır 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Biri ağır 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı, sürücülerden birinin durumu ağır. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'da biri ağır 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Vedat S.'nin kullandığı 34 FYV 170 plakalı hafif ticari araç, kavşaktan geçerken sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobile yandan çarptı. Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde çarpışmanın etkisiyle her iki araç da savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralanan 2 sürücüyü ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Vedat S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Venezuela'da 39 saniye arayla iki büyük deprem! Binalar çöktü, uçuşlar durduruldu

Ülke felaketi yaşıyor! 39 saniye arayla iki büyük deprem meydana geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

8 yıldır ekranlardan uzak olan Gamze Özçelik setlere geri döndü

8 yıldır ekranlardan uzaktaydı: Ünlü oyuncunun son hali ortaya çıktı

Erzurum'da katliam gibi kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Katliam gibi kaza! Cansız bedenleri araçtan binbir güçlükle çıkardılar
Venezuela'da peş peşe 7.5 ve 7.2'lik depremler sonrası yer yarıldı

Depremin şiddetini gözler önüne seren görüntü! Şehir ikiye bölündü
Paralara yazılan not pazarcıyı isyan ettirdi: Yeter artık, Ömer ve Özge çıkıp gelin

Paralara yazılan not pazarcıyı isyan ettirdi: Ömer ve Özge çıkıp gelin
Akşehir Belediye Başkanı'ndan skandal hizmet! Yere Türk bayrağı çizdiler

Belediye başkanı bu rezilliği, "Başlıyoruz" diye duyurdu
Maçın önüne geçtiler! Herkes onları konuşuyor

4 gollü çılgın maçın önüne geçtiler!

Göçmen çetesi 17 yaşındaki genci döverek öldürdü! O anları kaydedip paylaştılar

Göçmen çetesi 17 yaşındaki genci pusuya düşürüp vahşice öldürdü