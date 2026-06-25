Biri ağır 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Şanlıurfa'da biri ağır 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Vedat S.'nin kullandığı 34 FYV 170 plakalı hafif ticari araç, kavşaktan geçerken sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobile yandan çarptı. Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde çarpışmanın etkisiyle her iki araç da savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralanan 2 sürücüyü ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Vedat S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı