Şanlıurfa'da Karla Kaplanan Yol Temizlendi

Şanlıurfa'da karla kaplanan Viranşehir- Diyarbakır kara yolu, karayolları ekiplerinin çalışmaları sonucu temizlendi.

Kentte kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar yağışının etkisiyle Viranşehir-Diyarbakır ve Siverek-Diyarbakır kara yolunda ulaşım jandarma tarafından kontrollü sağlandı. Karayolları ekipleri, sabah saatlerinde iş makineleriyle kar temizliği ve tuzlama çalışması yaptı. Yapılan çalışmalarla güzergahta trafik akışı normal seyrine döndü. - ŞANLIURFA