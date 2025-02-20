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Şanlıurfa'da Karla Kaplanan Yol Temizlendi

Şanlıurfa'da Karla Kaplanan Yol Temizlendi
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Şanlıurfa'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Viranşehir-Diyarbakır kara yolu karayolları ekipleri tarafından temizlendi ve trafik akışı normale döndü.

Şanlıurfa'da karla kaplanan Viranşehir- Diyarbakır kara yolu, karayolları ekiplerinin çalışmaları sonucu temizlendi.

Kentte kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar yağışının etkisiyle Viranşehir-Diyarbakır ve Siverek-Diyarbakır kara yolunda ulaşım jandarma tarafından kontrollü sağlandı. Karayolları ekipleri, sabah saatlerinde iş makineleriyle kar temizliği ve tuzlama çalışması yaptı. Yapılan çalışmalarla güzergahta trafik akışı normal seyrine döndü. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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