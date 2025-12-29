Kar faciasında ölen 3 çocuk gözyaşları arasında toprağa verildi

Şanlıurfa'da yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda tahliye kanalına devrilen otomobilde hayatını kaybeden 3 çocuk, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Harran ilçesine bağlı kırsal Buğdaytepe Mahallesi'nde meydana geldi. Halil Gündüz idaresindeki plakası belirlenemeyen otomobil, yoğun kar yağışı nedeniyle tahliye kanalına devrildi. Kazada ismi öğrenilemeyen bir çocuk kendi imkanlarıyla kurtulmayı başarırken, 3'ü çocuk 4 kişi ise kanaldan çıkamadı. Bölgeye sağlık, itfaiye, dalgıç polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çalışmalar sonucu vinç yardımıyla çıkarılan otomobilde 3 çocuğun cansız bedeni bulundu. Sürücü Halil Gündüz'e ise ulaşılamadı. Gün boyu süren arama çalışmalarına, havanın kararmasıyla ara verildi. Arama çalışmaları yarın devam edecek.

Üç çocuğun cenazesi gözyaşları arasında defnedildi

Hayatını kaybeden çocuklar Ömer Gündüz, Ali Gündüz ve Mustafa Gündüz, Harran ilçe merkezinde bulunan Şeyh Hayati Harrani Aile Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olayla ilgili jandarma ekiplerinin çalışması devam ediyor.