Haberler

Kar faciasında ölen 3 çocuk gözyaşları arasında toprağa verildi

Kar faciasında ölen 3 çocuk gözyaşları arasında toprağa verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle devrilen otomobilde 3 çocuk hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma soruşturması devam ediyor ve cenazeleri gözyaşları arasında defnedildi.

Şanlıurfa'da yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda tahliye kanalına devrilen otomobilde hayatını kaybeden 3 çocuk, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Harran ilçesine bağlı kırsal Buğdaytepe Mahallesi'nde meydana geldi. Halil Gündüz idaresindeki plakası belirlenemeyen otomobil, yoğun kar yağışı nedeniyle tahliye kanalına devrildi. Kazada ismi öğrenilemeyen bir çocuk kendi imkanlarıyla kurtulmayı başarırken, 3'ü çocuk 4 kişi ise kanaldan çıkamadı. Bölgeye sağlık, itfaiye, dalgıç polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çalışmalar sonucu vinç yardımıyla çıkarılan otomobilde 3 çocuğun cansız bedeni bulundu. Sürücü Halil Gündüz'e ise ulaşılamadı. Gün boyu süren arama çalışmalarına, havanın kararmasıyla ara verildi. Arama çalışmaları yarın devam edecek.

Üç çocuğun cenazesi gözyaşları arasında defnedildi

Hayatını kaybeden çocuklar Ömer Gündüz, Ali Gündüz ve Mustafa Gündüz, Harran ilçe merkezinde bulunan Şeyh Hayati Harrani Aile Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olayla ilgili jandarma ekiplerinin çalışması devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Erden Timur tutuklandı

Aralarında Erden Timur'un da olduğu 29 kişi hakkında karar
Trump'tan 'Türk askerlerinin Gazze'de konuşlandırılmasını bekliyor musunuz?' sorusuna yanıt

Trump'tan "Gazze'de Türk askerleri" sorusuna net yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın Lookman transferindeki güvencesi Victor Osimhen

Dünyaca ünlü yıldızı Galatasaray'a ikna ediyor
Ambulansın karla imtihanı! O anlar kameralarda

Kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu! Ambulansın zor anları kameralarda
Suriye yeni banknotlarını tanıttı: İki sıfır atıldı, üretime vurgu yapıldı

Şam'da yeni dönem: Suriye Lirasından sıfırlar da Esad da silindi
Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı

Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı
Galatasaray'ın Lookman transferindeki güvencesi Victor Osimhen

Dünyaca ünlü yıldızı Galatasaray'a ikna ediyor
''Şike yaptı'' iddiası! Savcılıktan 14 futbolcu için tutuklama talebi

14 futbolcuya tutuklama talebi! Kendi maçına 'Rakip kazanır' demişler
Galatasaray yönetimi tespit etti! Artık kulübün kapısından içeriye adım atamayacaklar

Yönetim tespit etti! Artık kulübün kapısından içeriye giremeyecekler