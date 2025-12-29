Haberler

Şanlıurfa'da asit yüklü tanker devrildi: 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan asit yüklü tanker devrildi. Sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'da kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrilen asit yüklü tankerin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı kırsal Kızılhöyük Mahallesi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre, Gaziantep'ten Şanlıurfa istikametine seyir halinde olan Çetin K.'nin kullandığı 10 ANJ 242 plakalı sülfürik asit yüklü tanker, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada tanker sürücüsü Çetin K. (37) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrası bölgede güvenlik önlemleri alınırken, muhtemel tehlikelere karşı ekiplerin bölgede çalışmaları sürüyor. - ŞANLIURFA

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

