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Şanlıurfa'da Kamyonet Kazası: Sürücü Yaralandı

Şanlıurfa'da Kamyonet Kazası: Sürücü Yaralandı
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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet devrildi. Ağır yaralanan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Şanlıurfa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet virajı alamayarak devrildi. Kazada ağır yaralanarak araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Karaköprü ilçesine bağlı Büyükalanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi belirlenemeyen 16 BGY 122 plakalı İVECO marka kamyonet, direksiyon hakimiyeti kaybolunca virajda devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralı, sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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