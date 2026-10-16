Şanlıurfa'da kaçırıldığı iddia edilen 63 yaşındaki adamdan 3 gündür haber alınamıyor

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 4 kişi tarafından evinin önünde darbedilerek kaçırıldığı iddia edilen 63 yaşındaki adamdan 3 gündür haber alınamıyor.

İddiaya göre, Eyyübiye ilçesinde 14 Ekim Çarşamba günü sabah saat 10.00 sıralarında işe gitmek üzere evinden çıkan İbrahim Halil Yüksekyayla (63), park halindeki aracına yöneldiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin hedefi oldu. Ailenin iddiasına göre yüzleri maskeli 4 kişi, darbettikleri Yüksekyayla'yı zorla bir araca bindirerek kaçırdı. Çevredeki tanıkların ve ailenin ifadelerine göre, Yüksekyayla'dan bir daha haber alınamadı. Yaşanan olayı güvenlik güçlerine bildiren aile, endişeli bekleyişini sürdürüyor.

"Burası dağ başı mıdır"

Babası kaçırılan Mustafa Yüksekyayla, "Babam ayın 14'ünde sabah saat 09.00-10.00 arası kaçırıldı. Maskeli kişiler tarafından kaçırıldı. R.Ö. isimli şahıstan şüpheleniyoruz. Benim biraderim Osman Yüksekyayla'nın bu şahıslara borcu varmış. Bu yüzden de babamı tehdit ediyorlardı. Babam gidip ifade vermiş ve savcılığa da şikayette bulunmuş. Babam, 'Bana bir şey olursa sorumlusu bunlardır' diye daha önce suç duyurusunda bulunmuş. Burası dağ başı mıdır? Adamı gündüz vakti gelip kaçırdılar. Hiçbir şekilde babamdan bilgi alamıyoruz. Devlet yetkililerimizden ricamız babamı sağ salim bulsunlar" dedi.

Kardeşi kaçırılan Feride Yüksekyayla ise, kardeşinin bulunmasını istedi. Gözyaşlarını tutamayan Yüksekyayla, "Allah için kardeşimi bulun. Üç gündür haber alamıyoruz. Ölü mü sağ mı, aç mı tok mu, nasıldır bilmiyoruz. Allah için bize yardım edin" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı