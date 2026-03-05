Şanlıurfa'da 5 ton bozuk gıda ele geçirildi

Şanlıurfa'da kaçak bir imalathanede yaklaşık 5 ton son kullanma tarihi geçmiş ürün ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, zabıta ekipleri Halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini sürdürüyor. Yapılan denetimlerde Paşabağı Mahallesi'nde bir binanın zemin katında kaçak imalathane tespit edildi. Zabıta ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, piyasadan toplanan son tüketim tarihi geçmiş ürünlerin tarih bilgilerinin kimyasallar kullanılarak silindiği ve yeniden piyasaya sürülmek üzere hazırlık yapıldığı belirlendi.

Denetimler sonucunda son tüketim tarihi geçmiş ve izlenebilirliği bulunmayan çok sayıda ürüne el konuldu. Yapılan tespitlere göre, bin kilogram toz biber, bin 890 kilogram domates salçası, bin 500 kilogram ketçap ve mayonez olmak üzere toplamda yaklaşık 5 ton ürün ele geçirildi.

Söz konusu ürünler, Haliliye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla imha edilmek üzere muhafaza altına alındı ve çöp toplama merkezinde toplu şekilde imha edildi. Denetimlerin ardından kaçak imalathane mühürlenerek faaliyetleri durduruldu. İşletme hakkında 131 bin 962 TL idari para cezası uygulanırken, halk sağlığını tehdit eden faaliyetlere karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı