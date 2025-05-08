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Şanlıurfa'da Jandarma Kaçak Sigara Operasyonu: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da Jandarma Kaçak Sigara Operasyonu: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi
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Şanlıurfa'da jandarma, hassas burunlu köpeklerle gerçekleştirdiği yol uygulamasında çok sayıda gümrük kaçağı sigara ve kaçak tütün ürünleri ele geçirdi. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, binlerce paket sigara ve malzeme yakalandı.

Şanlıurfa'da jandarma tarafından hassas burunlu köpeklerin de kullanıldığı yol aramalarında çok sayıda gümrük kaçağı sigara ve tüketilmesinde kullanılan malzeme ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ile Suruç ve Haliliye İlçe Jandarma Komutanlıkları tütün ve alkol kaçakçılığına karşı şok yol uygulaması gerçekleştirdi. Hassas burunlu köpeklerin de kullanıldığı uygulamada bin 429 paket gümrük kaçağı sigara, bin 350 adet ağızlık, 450 adet tütün sarma kağıdı, 3 bin 400 adet boş makaron ile 51 bin adet sigara filtresi ele geçirdi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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