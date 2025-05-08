Şanlıurfa'da Jandarma Kaçak Sigara Operasyonu: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da jandarma tarafından hassas burunlu köpeklerin de kullanıldığı yol aramalarında çok sayıda gümrük kaçağı sigara ve tüketilmesinde kullanılan malzeme ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ile Suruç ve Haliliye İlçe Jandarma Komutanlıkları tütün ve alkol kaçakçılığına karşı şok yol uygulaması gerçekleştirdi. Hassas burunlu köpeklerin de kullanıldığı uygulamada bin 429 paket gümrük kaçağı sigara, bin 350 adet ağızlık, 450 adet tütün sarma kağıdı, 3 bin 400 adet boş makaron ile 51 bin adet sigara filtresi ele geçirdi. - ŞANLIURFA