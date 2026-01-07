İstinat duvarı çöken binadaki vatandaşlar tahliye edildi

Şanlıurfa'da inşaat temel çukurunun bitişiğindeki binanın istinat duvarı çöktü. Binada yaşayan vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Şair Şevket Mahallesi 119'uncu sokakta yaşandı. Son günlerde yaşanan kar yağışı nedeniyle inşaat temeli için kazılan çukurda toprak kayması meydana geldi. Kayan toprak nedeniyle yan binanın istinat duvarını yıkıldı. Duvarın yıkılması üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, binada yaşayan vatandaşları tedbir amaçlı tahliye etti. Bina tamamen boşaltılırken kimsenin yaklaşmaması için de etrafına güvenlik şeridi çekildi. - ŞANLIURFA