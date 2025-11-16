Şanlıurfa'da inşaatta facia: 5 işçi göçük altında

Şanlıurfa'da bir inşaatın beton dökümü sırasında çökme meydana geldi. İnşaatta çalışan 5 işçi göçük altında kaldı.

Olay Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Kısa kırsal Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 2 katlı bir inşaatın beton dökümü sırasında inşaatta çökme meydana geldi. Çökme sırasında inşaatta çalışan 5 işçi göçük altında kaldı.

EKİPLER HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine AFAD, UMKE, Jandarma, 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. İşçiler, vatandaşlar ve ekipler tarafından göçük altından çıkartıldı. İşçiler 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.