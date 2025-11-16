Haberler

Şanlıurfa'da inşaatta facia: 5 işçi göçük altında

Şanlıurfa'da inşaatta facia: 5 işçi göçük altında
Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Kısa Kırsal Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 2 katlı bir inşaatın beton dökümü sırasında çökme yaşandı. Çökme sırasında inşaatta çalışan 5 işçi göçük altında kaldı.

Şanlıurfa'da bir inşaatın beton dökümü sırasında çökme meydana geldi. İnşaatta çalışan 5 işçi göçük altında kaldı.

Olay Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Kısa kırsal Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 2 katlı bir inşaatın beton dökümü sırasında inşaatta çökme meydana geldi. Çökme sırasında inşaatta çalışan 5 işçi göçük altında kaldı.

EKİPLER HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine AFAD, UMKE, Jandarma, 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. İşçiler, vatandaşlar ve ekipler tarafından göçük altından çıkartıldı. İşçiler 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Marko Apostolidis:

almanyada inşaat faaliyeti sürerken planı çizen mimar sık sık gelip plana uygunmu kontrol eder... derken beton dökülmeden önce sitatikci gelip demir döşemeyi kontrol eder...

0
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
