Şanlıurfa'da İlginç Kaza: Traktör ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hafif ticari aracın önünde seyreden traktörün arkasındaki kültivatöre takılması nedeniyle yaşanan ilginç kaza kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi ile Gaziantep'in Nizip ilçesi arasındaki kara yolu üzerinde yaşandı. İddiaya göre 34 DHB 215 plakalı Fiat marka hafif ticari araçla seyir hainde olan Ali Furkan C., önünde seyreden Abdulkadir R.'nın kullandığı traktörü geçmeye çalıştı. Sollama sırasında hafif ticari aracın sağ ön ve arka kapı bölgesi, traktörün arkasındaki kültivatöre takıldı. Kontrolden çıkan traktör duvara çarpıp takla atarken hafif ticari araç ise yolda savruldu. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari aracın kaportasının bir kısmı kültivatörde kaldığı görüldü.

Kazayı görenler traktör sürücüsünün yardımına koştu

Takla atıp ters dönen traktörün sürücüsü yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA