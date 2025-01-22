Şanlıurfa'da İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karaköprü ilçesine bağlı Akbayır Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen 44 DR 551 plakalı Nissan marka otomobil ile 63 AGY 904 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Gül B. ile Hacer K. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulanslarla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA