Şanlıurfa'da İki Ayrı Trafik Kazası: 4 Yaralı

Şanlıurfa'da İki Ayrı Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam 4 kişi yaralandı. İlk kaza, bir otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedip ağaca çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü ile gerçekleşti. İkinci kazada ise kafa kafaya çarpan iki araçta 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İlk kaza, Siverek-Şanlıurfa karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağaç devrilirken, araç sürücüsü ağır yaralandı.

İkinci kaza ise Siverek'in Bağlar Mahallesi Celaleddin-i Rumi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kafa kafaya çarpışan iki otomobilde bulunan 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Her iki kazada yaralanan toplam 4 kişi, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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