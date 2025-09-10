Haberler

Şanlıurfa'da Hükümet Konağı'nda Yangın Çikti

Şanlıurfa'da Hükümet Konağı'nda Yangın Çikti
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesindeki Hükümet Konağı'nın en üst katında sabah saatlerinde çıkan yangın, polis ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili incelemeler sürüyor.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde Hükümet Konağı'nda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Hükümet Konağı'nın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülerek soğutma çalışmaları başlatıldı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili incelemelerin sürdüğü öğrenildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
