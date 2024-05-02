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Şanlıurfa'da Hırsızlık Operasyonu: Çalıntı Malzemeler Ele Geçirildi

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde polis tarafından yapılan operasyonda çalıntı malzemeler ele geçirildi. Evde yapılan aramada uyuşturucu madde ve çalıntı olduğu belirlenen elektronik eşyalar bulundu.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çaldığı malzemeleri evinde saklayan hırsız polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmada takibe alınan A.G. isimli şahsın evine operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan zanlı emniyete götürülürken yapılan aramada, bir miktar eroin ile metamfetamin maddesi, çalıntı olduğu belirlenen 2 adet projeksiyon cihazı, 2 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet masa üstü bilgisayar, 8 adet cep telefonu, 1 adet fotoğraf Makinesi, 1 adet tablet bilgisayar ve 2 adet şasesi kazınmış motosiklet ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Viranşehir Operasyon Şanlıurfa Hırsızlık Gözaltı Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

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