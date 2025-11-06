Şanlıurfa'da Hırsızlık Girişimi: 3 Şahıs Suçüstü Yakalandı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından elektriki soba çalmaya çalışan 3 şahıs suçüstü yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bulunan Çadırkent'te 3 şahıs elektrikli soba çalmaya çalıştı. Şahıslar 18 adet elektrikli sobayı çalmaya çalıştıkları esnada Suruç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından yakalan 3 şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA