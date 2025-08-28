Şanlıurfa'da Hayvan Otlatma Meselesi Nedeniyle Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

Şanlıurfa'da hayvan otlatma meselesi nedeniyle 1 kişinin öldüğü ve 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yakalanan baba ile oğlu tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Aşağı Hamedan Mahallesi'nde 25 Ağustos'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında hayvan otlatma meselesi nedeniyle başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Mahmut Eyser (28) ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi silahla vurularak yaralandı. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Eyser, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında kavgaya karıştığı tespit edilen baba Mehmet G. ile oğlu Abdulkadir G., jandarma ekiplerince yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba ve oğlu, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA