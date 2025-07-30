Şanlıurfa'da Hastane Acilinde Saldırı: Doktor ve Güvenlik Görevlisi Yaralandı

Şanlıurfa'da Hastane Acilinde Saldırı: Doktor ve Güvenlik Görevlisi Yaralandı
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Şanlıurfa Valiliği, Balıklıgöl Devlet Hastanesi acil servisinde bir saldırganın güvenlik görevlisini ve bir doktoru kesici aletle yaraladığını açıkladı. Saldırgan kısa sürede gözaltına alındı.

Şanlıurfa Valiliği, hastane acilinde doktor ve güvenlik görevlisini yaralayan saldırganın gözaltına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün saat 18.00 sıralarında Balıklıgöl Devlet Hastanemizin acil servisinde bir şahıs önce özel güvenlik görevlimize, daha sonra ise bir doktorumuza saldırıp kesici aletle yaralayarak olay yerinden uzaklaşmıştır. Yaralanan görevlilerimiz hastanede tedavi altına alınmıştır. Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışma sonucunda şüpheli İ.H.K. çok kısa bir süre içerisinde suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Her iki personelimizin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyor, yaralanan görevlilerimize acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Doktorun sağlık durumu iyi

Şanlıurfa AK Parti Milletvekilli Hikmet Başak, hastanede tedavi altına alınan doktor İsmail A.'yı ziyaret etti. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen doktora geçmiş olsun dileklerinde bulundu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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