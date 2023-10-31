Şanlıurfa'da Hafriyat Kamyonu Motosiklete Çarptı: 1 Ölü

8

1) MUĞLA'DA MAKİLİK YANGINI KONTROL ALTINDA

Muğla'da makilik yangını (2)

Seydikemer ilçesi Boğaziçi Mahallesi'ndeki tarım arazisi ve makilikte saat 13.00 sıralarında çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yaşıklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 1 hektar alan zarar görürken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

-BİLGİ İÇİN

Haber: Sedat ÜNAL/ SEYDİKEMER (Muğla),

============================================

2) DÜĞÜN GÜNÜ BABASI TARAFINDAN KAÇIRILAN 17 YAŞINDAKİ KIZ, KORUMA ALTINA ALINDI

Balıkesir'de, ailesinin onayıyla O.K. (17) ile evlendikten sonra, 3 gün süren düğünün son gününde ailesinin takıları alarak kaçtığı iddia edilen, babası Y.D.'nin ise 2019'da sosyal medya hesabında, 'Bu kız satılıktır' yazısıyla fotoğrafını paylaştığı D.K. (17) devlet korumasına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, D.K.'nin Kütahya'nın Simav ilçesindeki evinde inceleme yapıldığına dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından haberlere konu olan D.K.'nin ikametinde incelemelerde bulunulmuştur. Yapılan incelemeler neticesinde D.K. devlet korumasına alınmıştır. Bakanlık olarak hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız. Kamoyuna saygıyla duyurulur."

Denizhan KARAHANCI/BURSA,

=============================================

3) KAMYONUN KIRMIZI IŞIKTA ÇARPTIĞI MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

ŞANLIURFA'da hafriyat kamyonu, kırmızı ışıkta duran sürücü Muhammed Ali Kaplan'ın (19) kullandığı motosiklete çarptı. Kaplan kaza yerinde hayatını kaybederken, kamyonun sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, öğle saatlerinde Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilmeyen 63 ABY 260 plakalı hafriyat yüklü kamyon, kırmızı ışıkta duran Muhammed Ali Kaplan'ın kullandığı 63 AFB 515 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle düşen Kaplan kamyonun altında kaldı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri yaptıkları ilk kontrolde Muhammed Ali'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerine gelen Kaplan'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Muhammed Ali Kaplan'ın cesedi Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, ismi henüz kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.