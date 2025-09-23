Şanlıurfa'da Gümrük Kaçağı Sigara Operasyonu: 2 Bin 145 Paket Ele Geçirildi

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 bin 145 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gümrük kaçağı sigara operasyonu düzenlendi. Operasyonda 2 bin 145 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. - ŞANLIURFA