Şanlıurfa'da Freni Boşalan Kamyon Köprüden Uçtu: Ölü ve Yaralılar Var

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde freni boşalan kamyon, önüne kattığı araçlarla birlikte köprüden uçtu. Kazada ilk belirlemelere göre ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 21.30 sıralarında Birecik ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, freni boşalan seyir halindeki kamyon, yaklaşık 1 kilometrelik yolda önüne kattığı çok sayıda araçla birlikte köprüden uçtu. Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre ölü ve yaralıların olduğu belirtildi. Olay yerine giden ekipler, yaralıları araçlardan çıkartıp ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırdı. - ŞANLIURFA