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Şanlıurfa'da Fıstık Tarlasındaki Domuz Sürüsü Korkuttu

Şanlıurfa'da Fıstık Tarlasındaki Domuz Sürüsü Korkuttu
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Bozova ilçesinde, bir sürücünün fıstık tarlasındaki domuz sürüsüyle karşılaşması korku dolu anlar yaşattı. Bölge sakinleri, son zamanlarda domuz sayılarında artış olduğunu belirtiyor.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, fıstık tarlasında görülen domuz sürüsü korkuttu.

Bozova ilçe kırsalında, aracıyla evine giden sürücü fıstık tarlasında domuz sürüsü ile karşılaştı. İlk defa bu kadar kalabalık domuz sürüsü ile karşılaşan sürücü o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Durup bir süre sürücüye bakan domuzlar, sürücünün hareketlenmesi üzerine kaçarak uzaklaştı. Bölge sakinleri, son zamanlarda domuz sayılarında artış yaşandığını belirterek sık sık domuz sürüleriyle karşı karşıya geldiklerini aktardılar. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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