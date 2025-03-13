Şanlıurfa'da Fıstık Tarlasındaki Domuz Sürüsü Korkuttu

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, fıstık tarlasında görülen domuz sürüsü korkuttu.

Bozova ilçe kırsalında, aracıyla evine giden sürücü fıstık tarlasında domuz sürüsü ile karşılaştı. İlk defa bu kadar kalabalık domuz sürüsü ile karşılaşan sürücü o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Durup bir süre sürücüye bakan domuzlar, sürücünün hareketlenmesi üzerine kaçarak uzaklaştı. Bölge sakinleri, son zamanlarda domuz sayılarında artış yaşandığını belirterek sık sık domuz sürüleriyle karşı karşıya geldiklerini aktardılar. - ŞANLIURFA