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Hırsızlar bu defa fıstık dalı çaldı

Hırsızlar bu defa fıstık dalı çaldı
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde TİGEM'e ait bahçeden 174 adet fıstık aşı kalemi çalan 3 şahıs, jandarma ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da TİGEM'e ait bahçeden fıstık aşı kalemi olarak adlandırılan kesilmiş dalları çaldığı belirlenen 3 şahıs, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saat 06.00 sıralarında Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bulunan Tarım İşletmesi Müdürlüğüne (TİGEM) ait Antep fıstığı bahçesinde yaşandı. İddiaya göre, devriye görevi yapan Ceylanpınar Merkez Karakol Komutanlığı ile JASAT ekipleri, fıstık ağaçlarının bulunduğu bölgede E.D., A.Y. ve İ.H.D. isimli 3 şahsı yakaladı. Şahısları kontrol eden ekipler, 174 adet fıstık aşı kalemi olarak adlandırılan kesilmiş fıstık dalı çaldıklarını tespit etti.

Gözaltına alınan 3 zanlı, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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