Şanlıurfa'da film sahnesi gibi kurtarma operasyonu

Şanlıurfa'da film sahnesi gibi kurtarma operasyonu
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde inşaatın dış cephe giydirmesini yapan iki işçinin üzerinde çalıştığı seyyar asansör, 5'inci kattan yere çakıldı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde inşaatın dış cephe giydirmesini yapan iki işçinin üzerinde çalıştığı seyyar asansör, 5'inci kattan yere çakıldı. Bir işçi ağır yaralanırken, diğer işçi ise düşme sırasında balkon demirlerine tutunarak dakikalarca kurtarılmayı bekledi. İşçinin itfaiye operasyonu ile kurtarılma anları film sahnelerini aratmadı. O anlar kameraya yansıdı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde bir inşaatta meydana gelen iş kazası paniğe neden oldu. Dış cephe giydirme çalışması yapan işçilerin bulunduğu asansör, 5'inci kattan yere çakıldı.

Kazada işçilerden Adem G. ağır yaralanırken, Adem K. ise düşme sırasında balkon demirlerine tutunarak havada asılı kaldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, balkon demirlerine tutunarak havada asılı kalan Adem K. için adeta zamanla yarıştı. Balkon demirlerini keserek işçiyi kurtaran ekipler, vatandaşlardan alkış aldı. Herkesin nefesini tuttuğu korku dolu anlar, film sahnelerini aratmadı. Yaşanan kurtarma operasyonu kameraya yansıdı.

İşçiler hastaneye kaldırıldı

Yaralanan işçiler, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerden birinin durumunun ağır olduğu, diğerinin ise hafif yaralı olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
