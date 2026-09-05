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Şanlıurfa'da Tıra Çarpan Minibüste 2 Ölü

Şanlıurfa'da Tıra Çarpan Minibüste 2 Ölü
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Şanlıurfa’da lastiği patladığı için yolun kenarına park eden tıra minibüs çarptı.

Şanlıurfa'da lastiği patladığı için yolun kenarına park eden tıra minibüs çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolu Suruç ilçesi yakınlarında yaşandı. Şanlıurfa'dan Gaziantep'e giden Sait A.'nın (56) kullandığı 27 AIC 420 plakalı Volkswagen marka minibüs, lastiği patladığı için yolun kenarında bekleyen Beşir D.'nin (45) kullandığı 33 BAJ 761 plakalı MAN marka tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs hurdaya dönerken içerisinde bulunan Mihriban Aşan (50) ile Bedir Aşan (11) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan minibüs sürücüsü Sait A. ile Felekmiş A. (18) ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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