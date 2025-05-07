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Şanlıurfa'da Ev Yangını İtfaiye Ekiplerince Kontrol Altına Alındı

Şanlıurfa'da Ev Yangını İtfaiye Ekiplerince Kontrol Altına Alındı
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında ciddi maddi hasar meydana gelirken, can kaybı ve yaralanma olmadı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Dairenin küle döndüğü yangını mahalleli film izler gibi izledi.

Edinilen bilgiye göre yangın, Eyyübiye ilçesine bağlı Eyüp Kent Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, bir binanın birinci katında bulunan dairenin mutfak bölümünde elektrik kontağından yangın çıktı. Çıkan yangında eşyaların tutuşmasıyla alevler tüm evi sardı. Yangın, 112 Acil Servis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, alev alev yanan ev yangınına müdahale ederek kontrol altına aldı. Mahalle sakinlerinin korku içinde izlediği ev yangınında ölen veya yaralanan olmazken evde büyük çaplı maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme çalışmaları başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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