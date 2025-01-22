Üye Girişi
Haberler
Bolu'daki otel yangıyla ilgili yayın yasağı kaldırıldı

76 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili yeni gelişme
Kartalkaya'da facia göz göre gelmiş: Yangın tüpü yok, alarm var ama çalışmıyor

Otel çalışanından olay sözler! Facia göz göre göre gelmiş
En acı liste! Bolu'daki otel yangınında aynı aileden 14 kişi hayatını kaybetti

En acı liste! Aynı aileden 14 kişi hayatını kaybetti
Tutuklanan Ümit Özdağ'dan ilk açıklama: Tek endişem, Kozinoğlu gibi suikasta uğramak

Tutuklanan Ümit Özdağ'dan ilk açıklama! Çarpıcı suikast iddiası

Şanlıurfa'da Elektrik Kaynaklı Yangın: Bir İş Yeri Küle Döndü

Şanlıurfa'da Elektrik Kaynaklı Yangın: Bir İş Yeri Küle Döndü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, kepenkleri kapalı bir iş yerinde çıkan yangında yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının elektrik kaynaklı olduğu belirlendi.

Şanlıurfa'da elektrik kaynaklı yangında bir iş yeri küle döndü.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Eyyübiye ilçesi Eyüpkent Mahallesi'nde yaşandı. Kepenkleri kapalı bir iş yerinden dumanların çıktığını gören mahalleli durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler yangına müdahale etti. Kısa süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Dicle Elektrik'in (DEDAŞ) hizmet verdiği iller arasında olan kentteki yangının ilk incelemede elektrik kaynaklı olduğu belirlendi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Polis, anne ve babasını öldüren kişiyi defalarca ateş ederek öldürdü
img

Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz maç
img

Şahan Gökbakar'ı küplere bindiren görüntü: Lan siz nasıl insansınız?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM ile Öcalan arasındaki ikinci görüşme bugün

Beklenen görüşme bugün! DEM heyeti ikinci kez yola çıkıyor
Michy Batshuayi'den maç sonrası dikkat çeken paylaşım

Maç sonrası yaptığı paylaşıma kimse anlam veremiyor
Öve öve bitirememiş! Yanan otelin sahibi faciadan 3 gün önce konuşmuş

Öve öve bitirememiş! Yanan otelin sahibi faciadan 3 gün önce konuşmuş
Otel yangının ardından ortaya çıktı! Tanju Özcan, itfaiyeyi dayısının oğluna bağlamış

Tanju Özcan, itfaiyeyi dayısının oğluna bağlamış
Osimhen'den maç sonu sitem: Pası kime verebilirim diye bakıyorum

Şikayet ettiği tek bir konu var! Maç sonu çok sert konuştu
76 kişinin can verdiği otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş

Otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.