Şanlıurfa'da Elektrik Kaynaklı Yangın: Bir İş Yeri Küle Döndü

Şanlıurfa'da elektrik kaynaklı yangında bir iş yeri küle döndü.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Eyyübiye ilçesi Eyüpkent Mahallesi'nde yaşandı. Kepenkleri kapalı bir iş yerinden dumanların çıktığını gören mahalleli durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler yangına müdahale etti. Kısa süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Dicle Elektrik'in (DEDAŞ) hizmet verdiği iller arasında olan kentteki yangının ilk incelemede elektrik kaynaklı olduğu belirlendi. - ŞANLIURFA