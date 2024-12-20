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Şanlıurfa'da Elektrik Akımına Kapılan Boya Ustası Hayatını Kaybetti

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Şanlıurfa'da tadilat sırasında elektrik akımına kapılarak iskeleden düşen 27 yaşındaki boya ustası Sinan Kaya, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılarak iskeleden düşen boya ustası öldü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da depremden etkilenen binanın 3. katında çalışırken elektrik akımına kapılarak iskeleden düşen boya ustası hayatını kaybetti.

Olay, Karaköprü ilçesine balı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 6 Şubat depremlerinde az hasar alan bir binada tadilat işlemi yapan boya ustası Sinan Kaya (27), elektrik hattına temas edince akıma kapıldı. Dengesini kaybeden Kaya, iskeleden aşağıya düştü. Yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek ağır yaralanan Kaya, ihbar üzerine bölgeye giden sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaya, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR ŞEYHANLI - 3.Sayfa
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