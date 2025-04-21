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Şanlıurfa'da Ehliyetsiz Sürücünün Karıştığı Trafik Kazasında 6 Yaralı

Şanlıurfa'da Ehliyetsiz Sürücünün Karıştığı Trafik Kazasında 6 Yaralı
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde ehliyetsiz sürücünün neden olduğu trafik kazasında toplamda 6 kişi yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'da ehliyetsiz sürücünün karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı kırsal Saygın Mahallesi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre, Salih D.'nin kullandığı 63 FA 242 plakalı Toyota marka otomobil ile Selahattin G.'nin kullandığı 63 AHH 210 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki sürücü ile birlikte Mehmet Emin D., Mehmet D., Elif G. ve Muhammed Emir G. yaralandı. Olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İddiaya göre sürücülerden Salih D.'nin ehliyetsiz olduğu ve babasının otomobilini izinsiz alarak akranlarıyla birlikte gezmeye çıktığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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