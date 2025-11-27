Şanlıurfa'da Eczaneye Gece Silahlı Saldırı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir eczaneye gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi.

Olay, Haliliye'ye bağlı Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir eczaneye gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Sabah geldiği iş yerinde kapı ve camlardaki kurşun izlerini fark eden eczacı durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri eczanede ve çevresinde çalışma yaparken, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin tespit edilip yakalanması için çalışma başlatıldı. Yaşanan silahlı saldırıda eczanenin kapalı olmasından dolayı ölen veya yaralanan olmadı. - ŞANLIURFA