Şanlıurfa'da düğün sonrası silahlı kavga: 4 yaralı

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir düğünün ardından iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'da bir düğünün ardından iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Eyyübiye ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yapılan düğün sonrası iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada kurşunların isabet ettiği Mustafa T., Ali T., Mehmet T. ve Hüseyin Ş. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından silahlı kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
