Şanlıurfa'da Dron ile Uyuşturucu Operasyonu: 951 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da Dron ile Uyuşturucu Operasyonu: 951 Kök Kenevir Ele Geçirildi
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, dron ile tespit edilen ekili 951 kök kenevir bitkisi ile birlikte 4 bin 900 gram metamfetamin ve 130 gram kubar esrar ele geçirildi. 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dron ile tespit edilen ekili vaziyetteki bin 951 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir pamuk tarlasında dron ile yaptığı denetimlerde ekili vaziyette kenevir bitkisi tespit etti. Düzenlenen operasyonda, bin 951 kök kenevir bitkisi, 4 bin 900 gram metamfetamin, 130 gram kubar esrar ve 1 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarma karakolundaki sorguları sürerken Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucu madde ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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