Şanlıurfa'da Doktorun Taciz İddiasına Soruşturma Başlatıldı

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli bir doktorun, hasta yakınına sosyal medya üzerinden taciz ettiğine yönelik iddialar üzerine doktor görevden uzaklaştırıldı ve idari soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da bir doktorun hasta yakınını taciz ettiği yönündeki iddialar üzerine açıklama yapan valilik, doktorun görevden uzaklaştırılarak hakkında idari soruşturma başlatıldığını belirtti.

İddiaya göre, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli doktor A.Y., hasta yakını olan İ.D. isimli kadını sosyal medya üzerinden gönderdiği mesajlarla taciz etti. Mesajların ekran görüntüsünü alan İ.D. ve eşi, doktor hakkında savcılığa şikayette bulundu. Olayın ortaya çıkması üzerine harekete geçen Şanlıurfa Valiliği, doktoru görevden uzaklaştırarak hakkında idari soruşturma başlattı.

Valiliğin açıklamasında, "Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli bir doktorun hasta yakınına yönelik bazı istenmeyen davranışlarda bulunduğu iddialarını içeren haberlerin basında yer alması üzerine ilgili personel hakkında Valiliğimiz tarafından idari soruşturma başlatılmış ve görevinden uzaklaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi. - ŞANLIURFA

