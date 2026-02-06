Şanlıurfa'da doktor hasta tarafından darbedildi

Şanlıurfa'da tedavi için hastaneye giden hasta, tartıştığı doktoru darbetti. Doktor tedavi altına alınırken, hasta gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Haliliye Ek Bina Acil Servisi'nde yaşandı. Doktor İ.H.E.Ç., hastaneye tedavi için giden İ.T. tarafından darbedildi. Doktor tedavi altına alınırken, İ.T. ise gözaltına alındı.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Haliliye Ek Bina Acil Servisi'nde görev yapan Acil Tıp Uzmanı Dr. İ.H.E.Ç., görev başında saldırıya uğramış ve fiziki şiddete maruz kalmıştır. Sağlık çalışanlarımıza yönelik her türlü şiddeti şiddetle kınıyor, yaşanan bu menfur olayın takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. Sağlıkta şiddete sıfır tolerans" ifadelerine yer verildi.

Hastaneden yapılan açıklamada ise, "Sağlık hizmeti sunan hekimlerimize yönelik bu kabul edilemez saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz. Yaşanan olayın tüm yönleriyle takipçisi olacağımızı ve gerekli hukuki sürecin sonuna kadar sürdürüleceğini kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi. - ŞANLIURFA