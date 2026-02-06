Haberler

Şanlıurfa'da doktor hasta tarafından darbedildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da hastaneye tedavi için giden bir hasta, tartıştığı doktoru darbederek gözaltına alındı. Olay sonrası sağlık müdürlüğü ve hastane, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti kınadı.

Şanlıurfa'da tedavi için hastaneye giden hasta, tartıştığı doktoru darbetti. Doktor tedavi altına alınırken, hasta gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Haliliye Ek Bina Acil Servisi'nde yaşandı. Doktor İ.H.E.Ç., hastaneye tedavi için giden İ.T. tarafından darbedildi. Doktor tedavi altına alınırken, İ.T. ise gözaltına alındı.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Haliliye Ek Bina Acil Servisi'nde görev yapan Acil Tıp Uzmanı Dr. İ.H.E.Ç., görev başında saldırıya uğramış ve fiziki şiddete maruz kalmıştır. Sağlık çalışanlarımıza yönelik her türlü şiddeti şiddetle kınıyor, yaşanan bu menfur olayın takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. Sağlıkta şiddete sıfır tolerans" ifadelerine yer verildi.

Hastaneden yapılan açıklamada ise, "Sağlık hizmeti sunan hekimlerimize yönelik bu kabul edilemez saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz. Yaşanan olayın tüm yönleriyle takipçisi olacağımızı ve gerekli hukuki sürecin sonuna kadar sürdürüleceğini kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem

6 Şubat'ın yıl dönümünde korkutan deprem! Birçok ilde hissedildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 konser veren Tarkan kasayı doldurdu! İşte dudak uçuklatan gelir

10 konser veren Tarkan kasayı doldurdu! İşte dudak uçuklatan gelir
İran'da 7 bin kişinin öldüğü olayların altından o ülke çıktı! Açık açık itiraf etti

Açık itiraf! 7 bin kişinin öldüğü olayların altından o ülke çıktı
Süper Lig devinden son gün bombası! Tarihi transfer İstanbul'da

Süper Lig devinden son gün bombası! Tarihi transfer İstanbul'da
3 harfli marketin depo çalışanları isyan etti: Havalandırma yok, uyuz olan çalışanlar var

3 harfli marketin çalışanları isyan etti: Uyuz olanlar var
10 konser veren Tarkan kasayı doldurdu! İşte dudak uçuklatan gelir

10 konser veren Tarkan kasayı doldurdu! İşte dudak uçuklatan gelir
Şerafettin Kılıç: Epstein'in dostu Tom Barrack sınır dışı edilmeli

İfşa olan skandal sonrası TBMM'ye çağrı yaptı: Sınır dışı edilsin
'Nişanlım depremde öldü' deyip vurgun yapan fenomene mahkeme cezayı kesti

"Nişanlım depremde öldü" deyip vurgun yapan fenomene mahkemeden ceza