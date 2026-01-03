Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, geçmiş dönemde terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösteren örgüt üyelerinin yakalanması için belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda elektronik malzemeler ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 9'u adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı. - ŞANLIURFA