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Şanlıurfa’da damperi açık kamyon kazaya neden oldu: 7 yaralı

Şanlıurfa’da damperi açık kamyon kazaya neden oldu: 7 yaralı
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Şanlıurfa’da damperi açık ilerlediği iddia edilen kamyonun yol üzerindeki levhalara çarpması sonucu meydana gelen kazada, levhaların devrildiği otomobilde bulunan 7 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da damperi açık ilerlediği iddia edilen kamyonun yol üzerindeki levhalara çarpması sonucu meydana gelen kazada, levhaların devrildiği otomobilde bulunan 7 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece geç saatlerde Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu GAP Havalimanı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, damperi açık şekilde seyreden kamyon, yol üzerindeki trafik levhalarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen levhalar, arkadan seyir halinde bulunan otomobilin üzerine düştü. Kazada otomobilde bulunan 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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