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Karaköprü'de çocuk kavgası silahlı tehdide dönüştü

Karaköprü'de çocuk kavgası silahlı tehdide dönüştü
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Şanlıurfa Karaköprü'de iki çocuğun kavgası sonrası bir kişi, ruhsatsız tabancayla karşı tarafı tehdit etti. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda şüpheli, silahını doğrultup aileye tehditler savurdu. Polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanan şüpheli, ruhsatsız tabancayla birlikte gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, 4 yaşlarındaki iki çocuğun kavgası sonrası yaşanan olayda bir kişi, aileyi ruhsatsız tabancayla tehdit etti.

Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki küçük çocuğun kavga etmesi üzerine, dayak yiyen çocuğun ağabeyi diğer çocuğu kızarak uyardı. Bunun üzerine uyarılan çocuğun babası evinden dışarı çıkar çıkmaz belindeki ruhsatsız tabancayı çekerek çocuğun ağabeyi ve annesine doğrulttu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin önce silahını çektiği, ardından bir süre sonra çocuğu ve annesini iteklediği görüldü. Olayı öğrenen kadının eşi, şüpheliyi telefonla arayarak neden böyle bir davranışta bulunduğunu sordu. İddiaya göre şüpheli, "Sen gel hele, bu küçük silah bir şey değil. Daha büyükleri de var" diyerek tehditlerini sürdürdü.

Silahıyla birlikte aracına binerek olay yerinden uzaklaşan şüpheli, ihbar üzerine polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Ruhsatsız tabancayla birlikte ele geçirilen şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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