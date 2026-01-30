Haberler

Şanlıurfa'da aranan cinayet zanlısı yakalandı

Şanlıurfa'da aranan cinayet zanlısı yakalandı
Şanlıurfa'da, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen dron destekli operasyonda, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan aranan zanlı B.B. yakalandı.

Şanlıurfa'da aranan cinayet zanlısı jandarma ekiplerince dron destekli operasyonla yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Viranşehir ilçesinde, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklamaya yönelik arama kararı bulunan B.B.'nin adresine dron destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda, şüpheli ilçeye bağlı Elbeğendi Mahallesi'nde kıskıvrak yakalandı. Yakalanan cinayet şüphelisi, ilçe jandarma karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi

Trump piyasaların merakla beklediği ismi ilan etti
