Şanlıurfa'da Cenaze Giderken Trafik Kazası: 3 Yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde cenaze defni için gidenlerin içerisinde bulunduğu otomobilin hafif ticari araç ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Suruç ilçesi otoban bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, bir yakınlarının cenazesinin defni için kırsal Akmağara Mahallesi'ne giden ve sürücüsü öğrenilemeyen 63 YF 397 plakalı otomobil, sürücüsü öğrenilemeyen 06 FDG 951 plakalı Opel marka hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada cenaze defnine giden otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA