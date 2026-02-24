Haberler

Caminin tavan alçısı cemaatin üstüne düştü

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesindeki Hacı Musa Kızıldemir Camisi'nde namaz esnasında tavan alçısının cemaatin üzerine düşmesi sonucu kısa süreli paniğe sebep oldu, ancak yaralanan olmadı.

Şanlıurfa'da bir caminin tavan alçısının cemaatin üzerine düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde caminin tavan alçısı, namaz esnasında cemaatin üstüne düştü. Mehmetçik Mahallesi'nde bulunan Hacı Musa Kızıldemir Camisi'nde tavandaki alçının bir kısmı henüz belirlenemeyen nedenle namaz kılan cemaatin üzerine düştü. Kısa süreli paniğin yaşandığı olayda yaralanan olmadı.

Olay anı caminin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, namaz sırasında tavandan alçı parçalarının düşmesi ve cemaatin yaşadığı panik anları yer aldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
