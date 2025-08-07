Şanlıurfa'da Büyükbaş Hayvan Taşıyan Tır Devrildi

Şanlıurfa'da Büyükbaş Hayvan Taşıyan Tır Devrildi
Siverek'te büyükbaş hayvan taşıyan bir tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, bazı hayvanlar da zarar gördü.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde büyükbaş hayvan taşıyan bir tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralanırken bazı hayvanlar da zarar gördü.

Kaza, sabah saatlerinde Siverek-Çermik kara yolu üzerindeki Bayırözü kırsal Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 27 NZ 540 plakalı büyükbaş hayvan yüklü tır, henüz ismi öğrenilemeyen sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tırda bulunan bazı büyükbaş hayvanlar da devrilme sırasında yaralandı.

Sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralı hayvanlar, güvenli alanlara alındı. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

