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Şanlıurfa'da benzin istasyonundaki cinayette 3 kişi serbest

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Şanlıurfa'da eski AK Parti MKYK üyesi Vildan Polat'ın damadı ve iki arkadaşı, benzin istasyonunda bir kişiyi öldürüp yanındaki arkadaşını da tekme tokat dövdü. Olay yerinde gözaltına alındıktan sonra 3 ay tutuklu kalan üç kişi, daha sonra tahliye edildi.

Şanlıurfa'da benzin istasyonunda bir kişiyi öldüren eski AK Parti MKYK üyesi Vildan Polat'ın damadı ve iki arkadaşı 3 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.

BENZİN İSTASYONUNDA CİNAYET İŞLEDİLER

Şanlıurfa'da eski AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Vildan Polat'ın damadı, 3 ay önce benzin istasyonunda bir kişiyi öldürdü. Polat'ın damadı ve yanındaki 2 arkadaşı, ölen şahsın arkadaşını da bayıltana kadar dövdü.

3 AYDA TAHLİYE

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahısları suçüstü yakaladı. Gözaltına alınıp tutuklanan 3 kişi, üç ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.

Şanlıurfa'da benzin istasyonundaki cinayette 3 kişi serbest
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSercan Aydın:

Al işte 3 kişi bir kişiyi öldürüyor sonra da serbest kalıyor yazıklar olsun böyle adalete böyle sisteme böyle devam ederse kimse yasaları umursamaz istediği gibi birini vurur

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Haber YorumlarıKenan Aslan:

Nasıl Allah'ın huzuruna çikacaksiniz.Hersey size serbest mi

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Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Urfa City Halki Hak Edildikleri Gibi Yasiyorlar...

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