Şanlıurfa'da benzin istasyonundaki cinayette 3 kişi serbest

Şanlıurfa'da benzin istasyonunda bir kişiyi öldüren eski AK Parti MKYK üyesi Vildan Polat'ın damadı ve iki arkadaşı 3 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.

BENZİN İSTASYONUNDA CİNAYET İŞLEDİLER

Şanlıurfa'da eski AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Vildan Polat'ın damadı, 3 ay önce benzin istasyonunda bir kişiyi öldürdü. Polat'ın damadı ve yanındaki 2 arkadaşı, ölen şahsın arkadaşını da bayıltana kadar dövdü.

3 AYDA TAHLİYE

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahısları suçüstü yakaladı. Gözaltına alınıp tutuklanan 3 kişi, üç ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.