Şanlıurfa'da benzin istasyonundaki cinayette 3 kişi serbest
Şanlıurfa'da eski AK Parti MKYK üyesi Vildan Polat'ın damadı ve iki arkadaşı, benzin istasyonunda bir kişiyi öldürüp yanındaki arkadaşını da tekme tokat dövdü. Olay yerinde gözaltına alındıktan sonra 3 ay tutuklu kalan üç kişi, daha sonra tahliye edildi.
Şanlıurfa'da benzin istasyonunda bir kişiyi öldüren eski AK Parti MKYK üyesi Vildan Polat'ın damadı ve iki arkadaşı 3 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.
BENZİN İSTASYONUNDA CİNAYET İŞLEDİLER
Şanlıurfa'da eski AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Vildan Polat'ın damadı, 3 ay önce benzin istasyonunda bir kişiyi öldürdü. Polat'ın damadı ve yanındaki 2 arkadaşı, ölen şahsın arkadaşını da bayıltana kadar dövdü.
3 AYDA TAHLİYE
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahısları suçüstü yakaladı. Gözaltına alınıp tutuklanan 3 kişi, üç ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.