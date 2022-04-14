Şanlıurfa'da bebeğe istismar şüphelisi tutuklandı

AKÇAKALE, ŞANLIURFA (DHA) - Akçakale'ye bağlı Sevimli Mahallesi'nde 12 Nisan'da evlerinin önünde 1,5 yaşındaki M.N.Y.'yi göremeyen yakınları, çevrede arama yaptı. Kısa süre sonra küçük kız, ekmek pişirmek için kullanılan tandır fırını yakınında yarı çıplak ve baygın halde bulundu.

KÜLLE BOĞMAK İSTEMİŞ

Yüzü ve ağzı küle bulanan ve başından darbe alan küçük kız, Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı. İhbarla gelen güvenlik güçlerinin yaptığı araştırmada, küçük kızı istismar eden şüphelinin H.Ö. olduğu belirlendi. Mahalle halkının linç etmek istediği H.Ö. ve ailesi, jandarma ekiplerince bölgeden tahliye edildi.

BAŞINA BRİKETLE VURMUŞ

Öfkelik kalabalık ayrıca H.Ö.'nün yaşadığı evi ateşe verdi. Gözaltına alınan H.Ö.'nün, cinsel istismarda bulunduğu küçük kızın başına briketle vurduğu ve tandırdaki küllere yüzünü bastırarak boğmaya çalıştığı belirlendi. Daha önce telefon dolandırıcılığı suçundan cezaevinde kaldığı da tespit edilen H.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Küçük kızın hastanedeki tedavisi ise sürüyor.