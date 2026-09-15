Şanlıurfa’da bağ evine giren hırsız yakalandı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir bağ evinden çok sayıda akü ve iş makinesinin çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada 1 şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Karaköprü ilçesinde M.E. isimli şahsa ait bağ evinden 4 adet güneş paneli aküsü, 20 adet sigorta aküsü, 1 adet hilti, 1 adet matkap, 1 adet hızar ve 1 adet televizyonun çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturma, jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu aydınlatıldı. Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için inceleme ve araştırmalar gerçekleştirildi.

Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda, hırsızlık olayının C.Ç. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Jandarma ekiplerinin çalışmaları neticesinde kimliği belirlenen şüpheli yakalandı. Olayın şüpheli olduğu belirlenen C.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı