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Şanlıurfa'da bağ evinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bulunan bir bağ evinde çıkan yangında uyuyan bir adam hayatını kaybetti. Yangın, kısa sürede büyüyerek araca sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve olay yerinde inceleme yapıldı. Şakir Topçu'nun cenazesi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, bağ evinde bulunan konteynerde uyuyan adam, çıkan yangında yanarak öldü.

Edinilen bilgiye göre, olay, Karaköprü ilçesinin kırsal Sancak Mahallesinde meydana geldi. Evren Sanayi Sitesinde esnaf Şakir Topçu (40) Karaköprü ilçesinde bulunan bağ evine gitti. Topçu, bağ evinin içerisinde bulunan konteynerde kaldığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek konteynerin önünde bulunan aracına sıçradı. Yanan araç ve konteyneri gören vatandaşlar, durumu sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını söndürerek kontrol altına aldı. Konteynerin içerisine giren ekipler, yaptıkları incelemede, Şakir Topçu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri incelemesinin ardından Şakir Topçu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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