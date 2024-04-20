Şanlıurfa'da bağ evinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, bağ evinde bulunan konteynerde uyuyan adam, çıkan yangında yanarak öldü.

Edinilen bilgiye göre, olay, Karaköprü ilçesinin kırsal Sancak Mahallesinde meydana geldi. Evren Sanayi Sitesinde esnaf Şakir Topçu (40) Karaköprü ilçesinde bulunan bağ evine gitti. Topçu, bağ evinin içerisinde bulunan konteynerde kaldığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek konteynerin önünde bulunan aracına sıçradı. Yanan araç ve konteyneri gören vatandaşlar, durumu sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını söndürerek kontrol altına aldı. Konteynerin içerisine giren ekipler, yaptıkları incelemede, Şakir Topçu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri incelemesinin ardından Şakir Topçu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA