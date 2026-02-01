Haberler

Şanlıurfa'da kazmalı kürekli arazi kavgası: 7 yaralı

Şanlıurfa'da kazmalı kürekli arazi kavgası: 7 yaralı
Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı. Olay anı cep telefonuyla görüntülendi.

Şanlıurfa'da aynı mahallede yaşayan iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan taşlı, sopalı ve kürekli kavgada 7 kişi yaralandı. Kavga anı cep telefonuyla görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre kavga, Akçakale ilçesine bağlı Mil Dalca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yolda karşılaşan iki grup arasında arazi meselesi nedeniyle çıkan tartışma, tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada taraflar birbirine taş, sopa ve küreklerle saldırdı. Kavgada 7 kişi, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Jandarma ekipleri, cep telefonuyla görüntülenen kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - ŞANLIURFA

