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Tarım araştırma istasyonunda yangın

Tarım araştırma istasyonunda yangın
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Şanlıurfa'daki GAPTEAM'e bağlı Talat Demirören Araştırma İstasyonu bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından istasyona sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Şanlıurfa'daki araştırma istasyonunda çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Edinilen bilgiye göre yangın, gece saatlerinde Şanlıurfa - Akçakale karayolu üzerindeki Koruklu kırsal Mahallesinde bulunan Güneydoğu Anadolu Projesi Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne (GAPTEAM) bağlı Talat Demirören Araştırma İstasyonu'nda yaşandı. İstasyonun bahçesinde bulunan çam ve palmiye ağaçları, henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuştu. Yangını fark edenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek istasyona sıçramadan söndürdü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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