Şanlıurfa'da Altyapı Kazısı Sırasında Elektrik Patlaması

Şanlıurfa'da Altyapı Kazısı Sırasında Elektrik Patlaması
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Siverek ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında zarar gören elektrik kabloları nedeniyle patlamalar meydana geldi. Olay sonucunda panik yaşanırken, can kaybı ya da yaralanma olmadı. Elektrik kesintisinin yaşandığı bölgedeki onarım çalışmaları sürüyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yapılan altyapı kazısı sırasında elektrik kablolarının zarar görmesi sonucu patlama meydana geldi.

Olay, Fırat Mahallesi Mevlana Celaleddin Rumi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yürütülen altyapı çalışmaları sırasında yer altındaki elektrik kabloları hasar gördü. Hasar gören kablolarda dakikalarca süren patlamalar meydana geldi.

Mahallede paniğe yol açan olay sonrası çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine DEDAŞ ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Ekipler, bölgedeki enerji akışını keserek muhtemel bir faciayı önledi.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, elektrik kesintisinin yaşandığı bölgede onarım çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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